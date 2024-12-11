Відключення світла в Одесі: як зміниться графіки на 12 грудня

Як повідомляє компанія-регулятор НЕК «Укренерго», завтра, час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

Для побутових споживачів:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

При цьому у компанії нагадують, що протягом доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися.

А за інформацією ДТЕК, відключатимуть світло в Одесі та Одеській області завтра будуть за наступними графіками:

1 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00;

2 група: з 10:00 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;

3 група: з 12:00 до 16:00;

4 група: з 13:00 до 17:00;

5 група: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00;

6 група: з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Дізнатися про свою групу можна на сайті ДТЕК «Одеські електромережі», заповнивши відповідну форму.

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