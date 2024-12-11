Відключення світла в Одесі: як зміниться графіки на 12 грудня

Завтра, у четвер, 12 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжують діяти стабілізаційні відключення світла, тобто за графіками. Причина – складна ситуація в енергосистемі країни після масованих атак росіян у листопаді цього року.
Як повідомляє компанія-регулятор НЕК «Укренерго», завтра, час застосування та обсяг обмежень будуть такими:
Для побутових споживачів:
- 07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
- 08:00 – 19:00 – дві черги відключень;
- 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу:
- 07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.
При цьому у компанії нагадують, що протягом доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися.
А за інформацією ДТЕК, відключатимуть світло в Одесі та Одеській області завтра будуть за наступними графіками:
- 1 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00;
- 2 група: з 10:00 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;
- 3 група: з 12:00 до 16:00;
- 4 група: з 13:00 до 17:00;
- 5 група: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00;
- 6 група: з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
Дізнатися про свою групу можна на сайті ДТЕК «Одеські електромережі», заповнивши відповідну форму.
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