Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі: чиї будинки залишаться без електрики

Відключення світла в Одесі: чиї будинки залишаться без електрики

Через профілактичні ремонтні роботи, які планують на сьогодні в ДТЕК Одеські електромережі, багато абонентів Південного, Північного і Центрального РЕМ Одеси проведуть вечір, 12 грудня, без світла.

Південний РЕМ

Роботи до -19:00- 20:00:

  • Абрикосова, 4-48, 47-105,
  • Ак. Корольова, 69/2,71/1,75,75/1,2,
  • Ак.Філатова, 49-57,
  • Вчительська 1-28,
  • Дачна,4/2,
  • Дубовий Гай,
  • Зелена гірка, 27,
  • Іцхака Рабіна, 5/гар, 9,21, 23,
  • Лігінська,
  • вул. Мускатна, 17, 25-В,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рибальська 20,
  • Рівності, 84, 88,91,98,100, 102, 104, 195,
  • Сухомлинська,19а,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • дорога Фонтанська 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Проїзний, 1-7а, 36,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. 2-й Проїзний, 1-13,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3
  • просп. Небесної сотні, 4, 4а, 8,10.

Ви можете також дізнатися: Відключення світла в Одесі: як зміниться графіки на 12 грудня

Північний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Д. Сигаревича (Академіка Панкратової),
  • Володимира Хавкіна,
  • Геологічна, 9,9а,23б,
  • Дорожня, 17-40,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 10Б- 58, 13-55,
  • Нежданової, 64-82, 131-147,
  • Шполянська (Нікітіна), 78, 111, 115,
  • Озерна, 1-25,
  • Степова, 1-31,
  • Українська, 14,
  • Хуторська,
  • Шкодова Гора,
  • пров. 4-й Деревообробний,5,
  • пров. Людмили Гінзбург,
  • пров. Оранжерейний,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • пров. Шебелинський, 13-27.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Ближні Млини, 97,97а,99,
  • М.Болтенка (Адмірала Лазарєва), 65-92,
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Базарна, 67-75, 94-118,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Велика Арнаутська, 84,
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Г.Афанасьєва (Генерала Цвєтаєва), 36-82,
  • Дігтярна, 27-39,
  • Йозефа Прибіка, 30-49,
  • Квіткова, Клименка, 25,33в,
  • Павла Зеленого (Коблевська), 36-46,
  • Ковальська, 4-17,
  • Кордонна, 25-74,
  • Косяченка Олексія,
  • Літвака Бориса,
  • Кіри Муратовой (Льва Толстого), 4-22,
  • Миколи Лисенка, 1-27,
  • Ніжинська, 46-75,
  • Новосельського, 75-85,
  • Платанова,
  • Преображенська, 49-61, 68,
  • Радісна, 114,116,
  • Садова, 16,
  • Святослава Ріхтера,33-109,
  • Сільська, 29-44,
  • Складська, 21,
  • Спірідонивська, 6-10,
  • Старопортофранківська, 101-105,
  • Т. Тесс, 1-43,
  • Туристська, 7-15,
  • Успенська, 72, 109-129,
  • Утьосова, 3-64,
  • Гранітна (Чернишевського),
  • пл Соборна, 10,12,14,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,
  • пров. 1-й, 2-й, Бузковий,
  • пров. Вокзальний, 5,11,25,
  • пров. Квітковий 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • пров. Лютеранський, 3,5,7,
  • пров. Товарний, 5-11,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • узвіз Степана Олійника, 6.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk