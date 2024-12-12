Відключення світла в Одесі: чиї будинки залишаться без електрики

Через профілактичні ремонтні роботи, які планують на сьогодні в ДТЕК Одеські електромережі, багато абонентів Південного, Північного і Центрального РЕМ Одеси проведуть вечір, 12 грудня, без світла.
Південний РЕМ
Роботи до -19:00- 20:00:
- Абрикосова, 4-48, 47-105,
- Ак. Корольова, 69/2,71/1,75,75/1,2,
- Ак.Філатова, 49-57,
- Вчительська 1-28,
- Дачна,4/2,
- Дубовий Гай,
- Зелена гірка, 27,
- Іцхака Рабіна, 5/гар, 9,21, 23,
- Лігінська,
- вул. Мускатна, 17, 25-В,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рибальська 20,
- Рівності, 84, 88,91,98,100, 102, 104, 195,
- Сухомлинська,19а,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- дорога Фонтанська 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Проїзний, 1-7а, 36,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. 2-й Проїзний, 1-13,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3
- просп. Небесної сотні, 4, 4а, 8,10.
Ви можете також дізнатися: Відключення світла в Одесі: як зміниться графіки на 12 грудня
Північний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Д. Сигаревича (Академіка Панкратової),
- Володимира Хавкіна,
- Геологічна, 9,9а,23б,
- Дорожня, 17-40,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 10Б- 58, 13-55,
- Нежданової, 64-82, 131-147,
- Шполянська (Нікітіна), 78, 111, 115,
- Озерна, 1-25,
- Степова, 1-31,
- Українська, 14,
- Хуторська,
- Шкодова Гора,
- пров. 4-й Деревообробний,5,
- пров. Людмили Гінзбург,
- пров. Оранжерейний,
- пров. Хуторський,
- пров. Цементний, 1-17,
- пров. Шебелинський, 13-27.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Ближні Млини, 97,97а,99,
- М.Болтенка (Адмірала Лазарєва), 65-92,
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Базарна, 67-75, 94-118,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Велика Арнаутська, 84,
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Г.Афанасьєва (Генерала Цвєтаєва), 36-82,
- Дігтярна, 27-39,
- Йозефа Прибіка, 30-49,
- Квіткова, Клименка, 25,33в,
- Павла Зеленого (Коблевська), 36-46,
- Ковальська, 4-17,
- Кордонна, 25-74,
- Косяченка Олексія,
- Літвака Бориса,
- Кіри Муратовой (Льва Толстого), 4-22,
- Миколи Лисенка, 1-27,
- Ніжинська, 46-75,
- Новосельського, 75-85,
- Платанова,
- Преображенська, 49-61, 68,
- Радісна, 114,116,
- Садова, 16,
- Святослава Ріхтера,33-109,
- Сільська, 29-44,
- Складська, 21,
- Спірідонивська, 6-10,
- Старопортофранківська, 101-105,
- Т. Тесс, 1-43,
- Туристська, 7-15,
- Успенська, 72, 109-129,
- Утьосова, 3-64,
- Гранітна (Чернишевського),
- пл Соборна, 10,12,14,
- пл. Олексіївська, 11, 13,
- пров. 1-й, 2-й, Бузковий,
- пров. Вокзальний, 5,11,25,
- пров. Квітковий 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- пров. Лютеранський, 3,5,7,
- пров. Товарний, 5-11,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- узвіз Степана Олійника, 6.