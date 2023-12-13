Відключення Київстару: коли запрацює мережа і як українці вирішують цю проблему

Про це повідомили на сторінці компанії у соцмережі.

Коли з’явиться мобільний зв’язок: прогнози

Учора в компанії повідомили, що фахівці роблять все можливе, щоб завершити відновлювальні роботи протягом сьогоднішнього дня – 13 грудня.

Відновлення сервісів буде поступовим.

Крім того, в компанії повідомили, що всі абоненти та корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не змогли скористатися послугами компанії Київстар, отримають компенсації після проведення стабілізаційних заходів.

Внаслідок хакерської атаки було знищено головний пункт управління всією мережею оператора. Також є головні вузли, від яких працюють кілька інших станцій.

За словами інженерів Київстару, якщо на роботу вузлів доведеться перемикати вручну, то зв’язку доведеться чекати близько тижня. І те – з’явиться вона точково.

Раніше президент компанії Олександр Комаров повідомляв, що хакери планували завдати максимальних руйнувань віртуальній ІТ-інфраструктурі мобільного оператора. Також він додав, що витоку даних користувачів поки що немає.

У СБУ повідомили, що сьогодні, 13 грудня, планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Хто напав на Київстар

Відповідальність за кібератаку вже взяли він російські хакери з групи “Сонцепек”.

У СБУ повідомляють, що група є підрозділом хакерів головного управління розвідки Росії. Таким чином ГРУ публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

Як українці залишаються на зв’язку

Ранок 12 грудня позбавив абонентів Київстару можливості зателефонувати рідним та близьким. І щоб вийти зі становища, люди почали скуповувати стартові пакети інших операторів – Vodafon та lifecell.

Вже надвечір стартових пакетів цих операторів практично не було у продажу. І “на вулиці” вийшли непорядні торговці, які на різних інтернет-платформах продавали стартові пакети за ціною від 500 до 1500 гривень.

У точках продажу залишилися лише стартові пакети Київстару. Коли поповнять асортименти пакетами інших операторів, у пунктах продажу не знають.