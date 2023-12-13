Отключение Киевстар: когда заработает сеть и как украинцы решают эту проблему

Об этом сообщили на странице компании в соцсети.

Когда появится мобильная связь: прогнозы

Вчера в компании сообщили, что специалисты делают все возможное, чтобы завершить восстановительные работы на протяжении сегодняшнего дня — 13 декабря.

Восстановление сервисов будет постепенным.

Кроме того в компании сообщили, что все абоненты и корпоративные клиенты, которые вследствие хакерской атаки не смогли воспользоваться услугами компании Киевстар, получат компенсации после проведения стабилизационных мероприятий.

Вследствие хакерской атаки, был уничтожен главный пункт управления всей сетью оператора. Также главные узлы, от которых работают несколько других станций.

По словам инженеров Киевстара, если работу узлов придется переключать вручную, то связи придется ждать около недели. И то — появится она точечно.

Ранее президент компании Александр Комаров сообщал, что хакеры планировали нанести максимальные разрушения виртуальной ИТ-инфраструктуре мобильного оператора. Также он добавил, что утечки данных пользователей пока нет.

В СБУ сообщили, что сегодня, 13 декабря, планируется возобновить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

Кто напал на Киевстар

Ответственность за кибератаку уже взяли на себя российские хакеры из группы “Солнцепек”.

В СБУ сообщают, что группа является хакерским подразделением главного управления разведки россии. Таким образом, ГРУ публично легализует результаты своей преступной деятельности.

Как украинцы остаются на связи

Утро 12 декабря лишило абонентов Киевстара возможности позвонить родным и близким. И чтобы выйти из положения, люди начали скупать стартовые пакеты других операторов — Vodafon и lifecell.

Уже к вечеру стартовых пакетов этих операторов практически не было в продаже. И “на улицы” вышли недобропорядочные торговцы, которые на разных интернет-платформах продавали стартовые пакеты по цене от 500 до 1500 гривен.

В точках продаж остались только стартовые пакеты Киевстар. Когда пополнят ассортимент пакетами других операторов, в пунктах продажи не знают.