Стався масовий збій в роботі мобільного оператора Київстар: як залишатися на зв’язку

Мільйони користувачів мобільним оператором Київстар сьогодні залишилися без мобільного зв’язку та інтернету. По всій Україні спостерігається масовий збій роботи оператора.
Про це повідомляють користувачі Київстар в соцмережах.
Коли стався збій в роботі Київстар, наразі невідомо. Але на ранок користувачі мобільним зв’язком не змогли зателефонувати та прийняти дзвінки від інших мобільних операторів. У слухавці телефону чути лише короткі гудки.
Окрім відсутнього зв’язку, немає також мобільного інтернету.
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На збій в роботі скаржаться і користувачі кабельним інтернетом від Київстару.
Окрім того, на цей момент не працює і сайт компанії.
В компанії Київстар підтвердили збій в роботі мобільного оператора.
Що робити абонентам Київстар?
Нагадаємо, в Україні з березня 2022 року запустили національний роумінг між операторами зв’язку. Абоненти Київстар можуть тимчасово і безплатно скористатися цією послугою.
Інструкція для тих, у кого не працює Kyivstar:
Таким чином з’явиться мобільний зв’язок.
Довідка.
Київстар — найбільший оператор телекомунікацій України, який надає послуги мобільного зв’язку та передачі даних для понад 24,3 млн клієнтів і фіксованого інтернету — більш ніж 1,1 млн абонентам станом на 1 квартал (березень) 2023 року.