Що робити, якщо немає мобільного зв’язку та інтернету

Спробуйте перейти на інші мережі

В Україні з моменту повномасштабного російського військового вторгнення (з лютого 2022 року) діє національний роумінг. Це означає, що якщо у користувача є проблеми з підключенням до власності мережі, він може в налаштуваннях телефону вибрати іншого оператора.

Як підключитися до будь-якого мобільного оператора в Україні

Вимкнути автовибір мережі: на Android: Налаштування – Мобільна мережа (або Підключення) – Оператор; на iOS: Параметри – Мобільні дані – Вибір мережі;

Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або Lifecell;

Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Перевірити можливість вихідного дзвінка, смс.

Якщо потрібна термінова допомога:

Щоб викликати ДСНС, поліцію чи швидку – дзвоніть 112. Цей номер працює, якщо доступна хоч якась мережа. Якщо мережі недостатньо, зв’язок переривається, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати за цим номером.

Що робити, якщо зв’язку немає зовсім: готуємо смартфон

Може бути так, що національний роумінг не працює, або зв’язок відсутній у всіх операторів. Таку ситуацію треба передбачати заздалегідь та підготуватися до неї.

Як підготувати смартфон до відсутності зв’язку:

Завантажте всю необхідну інформацію на згадку про смартфон або запишіть на папірці. Наприклад:

карти;

придбані квитки;

чеки;

рахунки;

платежі;

документи, що засвідчують особу.

Заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати зв’язок у разі зникнення мережі. Радіус роботи таких програм залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60-100 м). Умови використання однієї програми з сусідами, щоб бути на зв’язку.

Також можна заздалегідь роздруковувати необхідні документи, не покладаючись на лише електронний носій.

Також варто мати при собі достатню суму готівки, щоб сплатити, наприклад, їжу та проїзд.

Що робити, якщо залишилися без зв’язку, грошей та документів

Керівник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко порадив українцям, як діяти, якщо немає зв’язку, а допомога потрібна терміново:

звернутися до рідних або викликати екстрені служби – зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини.

можна попросити про допомогу нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу в населених пунктах та на автошляхах.

у більшості пунктів незламності є можливість скористатися Wi-Fi.