Глобальний збій “Київстару”: що відомо про хакерську атаку

Як повідомляло “Одеське життя”, вранці 12 грудня мільйони користувачів послуг мобільного оператора Київстар залишилися без мобільного зв’язку та інтернету.

Пізніше у компанії заявили, що причиною збою стала потужна атака хакерів.

“Вранці 12 грудня мережа зв’язку Київстару стала мішенню потужної атаки хакера, яка стала причиною технічного збою, в результаті якого тимчасово недоступні послуги зв’язку і доступу в інтернет”, – повідомили в прес-службі компанії.

Через потужну кібератаку на українського мобільного оператора “Київстар” було частково зруйновано його IT-інфраструктуру. Визначити остаточні терміни відновлення сервісів поки що складно, але вони будуть немаленькими.

Про це повідомив гендиректор компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

“Дуже потужна атака хакерів на інтелектуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована IT-інфраструктура. Тому ми опрацьовуємо питання про те, скільки часу займе відновлення”, – заявив глава компанії.

За його словами, ті, хто влаштував цю кібератаку, прагнули завдати максимально можливої шкоди IT-інфраструктурі оператора і зруйнувати її. Фахівці компанії не мають доступу до систем, тому що весь периметр, що захищає спеціальна директорія, повністю зруйнований. Доводиться фізично підключатися через патч-код до кожного елемента мережі, щоб діагностувати ступінь завданої шкоди.

У той же час, Комаров запевнив, що витоку персональних даних користувачів не сталося.

Оператор звернувся за допомогою до правоохоронців та профільних держслужб. Вони працювали в офісі компанії.

Гендиректор оператора Олександр Комаров повідомив, що терміни відновлення послуг остаточно незрозумілі і поклав відповідальність за хакерську атаку на рф.

СБУ вже відкрила кримінальне провадження. Підозрюється діяльність російських спецслужб.

Перестали працювати банкомати, термінали, проблеми у інших операторів

Вдень українці повідомили про проблеми з роботою ще одного оператора – Vodafone. Зокрема, перестав працювати мобільний додаток. З’явилися проблеми з оплатою послуг. Абоненти повідомляли, що поповнюють рахунок (деякі одразу на рік), гроші з картки списує, а на рахунок вони не приходять. Зникають бонуси.

Оператор lifecell повідомляє, що робота мережі стабільна, але деякі складнощі можуть виникнути з поповненням рахунку, активацією нових абонентів, роботою сайту та додатками;

Проблема “Київстар” також вплинула на національний роумінг.

Також з’явилися повідомлення про перебої в роботі деяких банкоматів та терміналів. які залежали від Інтернету “Київстару”.

До вирішення проблем із мобільним зв’язком українцям порадили мати для розрахунків готівку.

Роботу “Ощадбанку” також було порушено через падіння зв’язку Київстару. У держбанку повідомили, що не працюють їх деякі банкомати, POS-термінали та інформативно-платіжні термінали.