Відео з вибухом в морі поруч із відпочивальниками знято не в Одесі: коментар

Відео з вибухом в морі поруч із відпочивальниками знято не в Одесі: коментар

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук спростував інформацію про вибух, який прогримів у морі поруч із відпочивальниками. Відео знято, найімовірніше, не в Одесі, а в Криму.

Про це екс-спікер Сил оборони Півдня повідомили на своїй сторінці у facebook.

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, у соціальних мережах було поширено відео, на якому поруч із людьми, які купаються в морі нібито в Одесі, щось вибухає просто у воді.

Дмитро Плетенчук зауважив, що ролик розмістив один із найбільших телеграм-каналів у регіоні, бо “факт-чекінг це для слабаків”.

“Так, екстремальний (відпочинок – ред.). Але не в Одесі, а в Криму ймовірно, звідки походить відео.
І не вибух, а падіння уламків.
Бо вибуху не чути і міна морська якщо вибухає, виглядає це “більш по-іншому”.
Отже, не підтверджуємо зазначену інформацію. Жодних повідомлень до жодної служби з цього приводу не надходило”, – каже речник.

Нагадаємо, список пляжів, де в Одесі дозволено купатися, поступово доповнюється.

З 1 липня в Одесі офіційно відкрили ще чотири додаткові зони для купання:

Інклюзивний пляж;
пляж “True Man Sun of a Beach”;
два пляжі “Red Line”.

 

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