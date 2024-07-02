Відео з вибухом в морі поруч із відпочивальниками знято не в Одесі: коментар

Про це екс-спікер Сил оборони Півдня повідомили на своїй сторінці у facebook.

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, у соціальних мережах було поширено відео, на якому поруч із людьми, які купаються в морі нібито в Одесі, щось вибухає просто у воді.

Дмитро Плетенчук зауважив, що ролик розмістив один із найбільших телеграм-каналів у регіоні, бо “факт-чекінг це для слабаків”.

“Так, екстремальний (відпочинок – ред.). Але не в Одесі, а в Криму ймовірно, звідки походить відео.

І не вибух, а падіння уламків.

Бо вибуху не чути і міна морська якщо вибухає, виглядає це “більш по-іншому”.

Отже, не підтверджуємо зазначену інформацію. Жодних повідомлень до жодної служби з цього приводу не надходило”, – каже речник.

Нагадаємо, список пляжів, де в Одесі дозволено купатися, поступово доповнюється.

З 1 липня в Одесі офіційно відкрили ще чотири додаткові зони для купання:

Інклюзивний пляж;

пляж “True Man Sun of a Beach”;

два пляжі “Red Line”.