В Одесі відкрили додаткові пляжі для купання

Він зазначив, що відповідний наказ про доступ людей до пляжних ділянок підписали начальник Одеської ОВА та командувач оперативним стратегічним угрупованням військ «Одеса».

З 1 липня в Одесі офіційно відкрили ще чотири додаткові зони для купання:

Інклюзивний пляж;

пляж «True Man Sun of a Beach»;

два пляжі «Red Line».

Список пляжів буде доповнюватися в міру проходження перевірок, щоб забезпечити максимальну безпеку для відпочивальників.

В Одеській ОВА нагадують, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонено. Це необхідні заходи для забезпечення безпеки громадян під час відпочинку на узбережжі.