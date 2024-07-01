В Одесі відкрили додаткові пляжі для купання

В Одесі відкрили додаткові пляжі для купання

Список пляжів, де в Одесі дозволено купатися, поступово доповнюється. Про це сьогодні, 1 липня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що відповідний наказ про доступ людей до пляжних ділянок підписали начальник Одеської ОВА та командувач оперативним стратегічним угрупованням військ «Одеса». 

З 1 липня в Одесі офіційно відкрили ще чотири додаткові зони для купання: 

  • Інклюзивний пляж;
  • пляж «True Man Sun of a Beach»;
  • два пляжі «Red Line».

Список пляжів буде доповнюватися в міру проходження перевірок, щоб забезпечити максимальну безпеку для відпочивальників. 

В Одеській ОВА нагадують, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонено. Це необхідні заходи для забезпечення безпеки громадян під час відпочинку на узбережжі.

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