Видео со зрывом в море рядом с отдыхающими снято не в Одессе: комментарий

Об этом экс-спикер Сил обороны Юга сообщили на своей странице в facebook.

Напомним в воскресенье, 30 июня, в социальных сетях было распространено видео, на котором рядом с людьми, которые купаются в море якобы в Одессе, что-то взрывается прямо в воде.

Дмитрий Плетенчук заметил, что ролик разместил один из крупнейших телеграмм-каналов в регионе, потому что «факт-чекинг это для слабаков».

«Да, экстремальный (отдых — ред.). Но не в Одессе, а в Крыму вероятно, откуда происходит видео.

И не взрыв, а падение обломков.

Потому что взрыва не слышно и мина морская если взрывается, выглядит это «более по-другому».

Итак, не подтверждаем указанную информацию. Никаких сообщений ни в одну службу по этому поводу не поступало», — говорит спикер.

Напомним, список пляжей, где в Одессе разрешено купаться, постепенно дополняется.

С 1 июля в Одессе официально открыли еще четыре дополнительные зоны для купания: