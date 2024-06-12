Пресцентр Сил оборони Півдня знову залишився без керівника: Плетенчук залишає посаду

Про це Плетенчук повідомив на сторінці Facebook.

“Доповідаю: наразі моє відрядження в Силах оборони півдня України як голови Центру стратегічних комунікацій і представника угруповання закінчено. Так було сплановано від самого початку. Прошу не шукати жодних подвійних смислів чи «зрадництва», – йдеться в повідомленні.

Згідно з його словами, він виконав свої функціональні обов’язки як «кризовий менеджер» і повернувся на посаду представника ВМС.

Плетенчук також подякував керівництву та команді, а також нагадав, що встиг зробити за 45 діб на посаді.

«177 ефірів, 15 брифінгів, 19 інтерв’ю та кілька кадрових перестановок, зміна політики взаємодії та діалог – такі для мене ці 45 діб», – підсумував він.

Нагадаємо, Дмитро Плетенчук очолив прес-службу Сил оборони Півдня після звільнення з цієї посади Наталії Гуменюк. До цього понад сотня представників ЗМІ звернулися до військового керівництва із закликом замінити Гуменюк «більш компетентною особою».

Однак згодом Гуменюк знову отримала посаду в Силах оборони Півдня, ставши заступницею начальника управління комунікацій Оперативного командування Південь.

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