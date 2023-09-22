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Від вчорашнього ракетного удару на Одещині постраждали висотні будівлі (фото, відео)

Від вчорашнього ракетного удару на Одещині постраждали висотні будівлі (фото, відео)

Увечері, 21 вересня 2023 року, російські агресори завдали ракетного удару по курортній зоні чорноморського узбережжя Одеської області. Зруйновано будинки баз відпочинку.

Фото та відео наслідків ворожої атаки опублікували у регіональному управлінні поліції. У повідомленні сказано, що за попередньою інформацією ніхто з цивільного населення не постраждав.

Наразі поліцейські документують наслідки ракетного удару російськими військами на Одещині. На місці влучення працюють екстрені служби.

Те, що трапилося, кваліфіковано за ст. 438 “порушення законів та звичаїв війни” Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки ворожої атаки, збирають речові докази злочину Росії та забезпечують охорону місця події.

У поліції знову закликають українців не ігнорувати сигнал “Повітряна тривога”. Почувши його, одразу прямувати в укриття і перебувати там до сигналу «Відбій».

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що росіяни в черговий раз атакували ракетами Білгород-Дністровський район Одеської області. Після влучення виникла пожежа. Удар був завданий Білгород-Дністровським районом надзвуковою протикорабельною ракетою типу «Онікс», переробленою для використання за наземними цілями.

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