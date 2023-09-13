Зруйновано житловий будинок, згоріли зерновози: фото наслідків нічної атаки безпілотників на Одещину

Внаслідок нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждали 7 осіб, пошкоджено житловий будинок та згоріли зерновози.

Фото наслідків нічного нальоту “шахедів” на південь на Одещині публікує прокуратура Одеської області.

Як повідомлялося раніше, росіяни 4,5 години атакували Ізмаїльський район ударними дронами. Є влучення з бензовозів, які вантажилися в придунайському порту.

Усього внаслідок нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждали 7 цивільних осіб, повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

Шість поранених у Рені, один – в Ізмаїлі. Серед них – один місцевий мешканець, решта – водії вантажівок.

Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, у палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують до Одеси. Один із водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.

Четверо інших у стані середньої тяжкості, продовжують лікування у Рені.

Потерпілому з Ізмаїла було надано медичну допомогу в лікарні. Нині чоловік уже вдома.

Нагадаємо, вночі ЗСУ завдали удару ракетами по судноремонтному заводу в Севастополі і трьома надводними дронами-безпілотниками по загону кораблів Чорноморського флоту. Внаслідок влучення ракет два кораблі отримали пошкодження.