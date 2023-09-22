Новости Одессы и Одесской области

От вчерашнего ракетного удара по Одесской области пострадали высотные здания (фото, видео)

От вчерашнего ракетного удара по Одесской области пострадали высотные здания (фото, видео)

Вечером, 21 сентября 2023 года, российские агрессоры нанесли ракетный удар по курортной зоне черноморского побережья Одесской области. Разрушены здания баз отды

Фото и видео последствий вражеской атаки опубликовали в региональном управлении полиции. В сообщении сказано, что, по предварительной информации, никто из гражданского населения не пострадал.

Сейчас полицейские документируют последствия ракетного удара российскими войсками по Одесской области. На месте попадания работают экстренные службы.

Случившееся квалифицировано по ст. 438 «нарушение законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины. 

Полицейские проводят осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки, собирают вещественные доказательства преступления россии и обеспечивают охрану места происшествия.

В полиции снова призывают украинцев не игнорировать сигнал «Воздушная тревога». Услышав его, сразу направляться в укрытие и находиться там до сигнала «Отбой».

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что россияне в очередной раз атаковали ракетами Белгород-Днестровский район Одесской области. После попадания возник пожар. Удар был нанесен по Белгород-Днестровскому району сверхзвуковой противокорабельной ракетой типа «Оникс», переделанной для использования по наземным целям.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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