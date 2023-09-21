Росіяни увечері вдарили по Одещині ракетами

Сьогодні увечері, 21 вересня, росіяни в черговий раз атакували ракетами Білгород-Дністровський район Одещини. Після влучання виникла пожежа.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, росіяни атакували ракетами рекреаційну інфраструктуру у Білгород-Дністровському районі.
На жаль, є влучання. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували, –
повідомив Кіпер.
Постраждалих серед цивільних немає.
В ОК “Південь” заявили, що атакували Білгород-Дністровський район протикорабельною ракетою типу “Онікс”.
У телеграм-каналах шириться фото ймовірного запуску “Онікса” по Одещині з окупованого Криму.
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