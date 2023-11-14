Спасо-Преображенському собору загрожує нова небезпека (фото)

Про це повідомили у мерії Одеси.

Внаслідок сильного дощу з 10 на 11 листопада було підтоплено Спасо-Преображенський собор, який був частково зруйнований під час російської ракетної атаки 23 липня.

Надмірне зволоження конструкцій собору може призвести до подальших руйнувань, тому консервація собору є надзвичайно актуальним питанням, кажуть фахівці.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що пряме влучення ракети в собор призвело до важких наслідків: одна зі стін має нестабільне становище і може статися її раптове некероване обвалення.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Італія та Україна підписали угоду про допомогу у проведенні відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.