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Спасо-Преображенському собору загрожує нова небезпека (фото)

Спасо-Преображенському собору загрожує нова небезпека (фото)

Спасо-Преображенський собор в Одесі, в який цьогорічного літа потрапила російська ракета, продовжує руйнуватися через дощову погоду. Будова потребує якнайшвидшої консервації.

Про це повідомили у мерії Одеси.

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Внаслідок сильного дощу з 10 на 11 листопада було підтоплено Спасо-Преображенський собор, який був частково зруйнований під час російської ракетної атаки 23 липня.

Надмірне зволоження конструкцій собору може призвести до подальших руйнувань, тому консервація собору є надзвичайно актуальним питанням, кажуть фахівці.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що пряме влучення ракети в собор призвело до важких наслідків: одна зі стін має нестабільне становище і може статися її раптове некероване обвалення.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Італія та Україна підписали угоду про допомогу у проведенні відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.

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