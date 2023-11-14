Спасо-Преображенському собору загрожує нова небезпека (фото)

Спасо-Преображенський собор в Одесі, в який цьогорічного літа потрапила російська ракета, продовжує руйнуватися через дощову погоду. Будова потребує якнайшвидшої консервації.
Про це повідомили у мерії Одеси.
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Внаслідок сильного дощу з 10 на 11 листопада було підтоплено Спасо-Преображенський собор, який був частково зруйнований під час російської ракетної атаки 23 липня.
Надмірне зволоження конструкцій собору може призвести до подальших руйнувань, тому консервація собору є надзвичайно актуальним питанням, кажуть фахівці.
Раніше “Одеське життя” повідомляло, що пряме влучення ракети в собор призвело до важких наслідків: одна зі стін має нестабільне становище і може статися її раптове некероване обвалення.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року Італія та Україна підписали угоду про допомогу у проведенні відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.