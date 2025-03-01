Як розповіли у Телеграм-каналі клубу, внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, басейн та автомобілі співробітників.

«У басейні вибило вікна, дісталося також адміністративній будівлі, розбите скло зайняло чималий простір на території спортивно-відновного комплексу. Постраждали автомобілі співробітників та представників клубу…», – йдеться у повідомленні.

У «Чорноморці» також зазначили, що це був вечір заїзду клубу на базу напередодні відповідальної гри 19 туру УПЛ проти ФК «Лівий берег». Але, на щастя, ніхто з гравців, тренерів та персоналу не постраждав.

Зараз футболісти готуються до запланованого матчу на великому стадіоні «Чорноморця», а потім готують прес-конференцію.

Варто зазначити, що за 20 метрів від тренувальної бази розташована котельня – її дронами не зачепило.

Нагадаємо, увечері 28 лютого 2025 року російські терористи вкотре вдарили по Одесі дронами-камікадзе. По всьому місту було чути роботу сил протиповітряної оборони.

Уламки одного зі збутих безпілотників упав на приватний будинок в Одеському районі. За даними обласної прокуратури, загинула одна людина та ще троє постраждали. Горіли підприємство, вантажні та легкові автомобілі. Займання оперативно ліквідували рятувальники.

За повідомленням Повітряного командування «Південь», того вечора над Одеською областю було знищено 10 ударних безпілотників. А вдень збили шість дронів-розвідників.

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