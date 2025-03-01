Как рассказали в Телеграм-канале клуба, в результате атаки повреждены административное здание, бассейн и автомобили сотрудников.

«В бассейне выбило окна, досталось также административному зданию, разбитое стекло заняло немалое пространство на территории спортивно-восстановительного комплекса. Пострадали автомобили сотрудников и представителей клуба…», – говорится в сообщении.

В «Черноморце» также отметили, что это был вечер заезда клуба на базу в преддверии ответственной игры 19-го тура УПЛ против ФК «Левый берег». Но, к счастью, никто из игроков, тренеров и персонала не пострадал.

Сейчас футболисты готовятся к запланированному матчу на большом стадионе «Черноморца», а затем готовят пресс-конференцию.

Стоит отметить, что в 20 метрах от тренировочной базы расположена котельная – ее дронами не задело.

Напомним, вечером 28 февраля 2025 года российские террористы в очередной раз ударили по Одессе дронами-камикадзе. По всему городу была слышна работа сил противовоздушной обороны.

Обломки одного из сбытых беспилотников упал на частный дом в Одесском районе.

По данным областной прокуратуры, погиб один человек и еще трое пострадали. Горели предприятие, грузовые и легковые автомобили. Возгорания оперативно ликвидировали спасатели.

По сообщению Воздушного командования «Юг», в тот вечер над Одесской областью было уничтожено 10 ударных беспилотников. А днем сбили шесть дронов-разведчиков.

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