Сигнал тривоги пролунав о 21:04. Моніторингові канали повідомили, що з боку моря до Одеси наближається група ударних безпілотників. Дрони розділилися на групи і зайшли одразу з трьох сторін – з півночі (з боку селища Котовського), з півдня (район Таїрова) та на центр міста.

Тому стрілянину по Шахедах чули мешканці всіх районів Одеси. Також було чути кілька вибухів. У мерії закликали городян перебувати в укриттях або в безпечних місцях у своїх домівках.

Станом на 21:40 інформації про постраждалих людей та руйнування не надходило.