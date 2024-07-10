Одеський “Чорноморець” отримав нового тренера: хто прийшов на заміну Григорчуку

“Чорноморець” офіційно оголосив про призначення Олександра Бабича новим головним тренером команди. Раніше одеську команду тренував Роман Григорчук, але він залишив клуб після завершення сезону 2023/24.
Роман Григорчук тепер тренерує закордонний клуб
Інформація про те, що Роман Григорчук залишає “Чорноморець”, з’явилася на сайті клубу 26 червня.
“Після розмови з обопільної згоди було прийнято рішення про припинення контракту між Клубом і Головним тренером Романом Григорчуком. Чинна угода з “Чорноморцем” добігала кінця в червні поточного 2024 року.
ФК “Чорноморець” вдячний Роману Йосиповичу за ці 2,5 роки плідної співпраці. У непростий період для країни фахівець доклав максимум зусиль, щоб команда дарувала позитивні емоції своїм уболівальникам. Пам’ятні перемоги над принциповими суперниками, вихід до півфіналу Кубка… Це була приємна історія!”, – ідеться в повідомленні.
Після відходу з одеського клубу Роман Григорчук очолив азербайджанський Нефтчі. Про це повідомляється на офіційному сайті команди. Контракт із фахівцем розрахований на 2 роки.
Нагадаємо, у 2023-му році Роман Григорчук став лауреатом Премії ім. Яна Гельмана.
Олександр Бабич повернувся в “Чорноморець”
Олександр Бабич виступав у “Чорноморці” як футболіст із 2009 по 2012 гол, а з 2012 по 2017 роки працював у клубі на тренерських посадах.
Із 2017 по 2020 роки працював у “Маріуполі”, потім сезон у “Кривбасі”. У 2022-му Бабич поїхав до Болгарії, де тренував “Фратрію” і “Пірін”.