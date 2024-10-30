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Варто готуватися вже сьогодні: в Україні змінюють правила складання мультитесту

Варто готуватися вже сьогодні: в Україні змінюють правила складання мультитесту

Верховна Рада ухвалила важливі рішення у сфері освіти. У 2025 році випускники шкіл знову звільняються від державної підсумкової атестації, а до тесту з історії України додано нові завдання.

Про це розповів керівник Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

Цього навчального року учні 4,9, 11-х класів укотре звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

Як і торік, у 2025 році школярі складатимуть НМТ із 4 предметів:

три обов’язкові – українська мова, математика, історія України;
один на вибір – іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія, українська література.

Під час реєстрації учасники вказуватимуть предмет за вибором, який вони хочуть складати.

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Змін зазнає тест з історії України: тепер він містить запитання за всією програмою, тож учасникам варто підготуватися не лише до запитань із другої половини XVI – початку XXI століття, а й з інших розділів. Тобто потрібно знати матеріал, починаючи з перших розділів програми.

Реєстрацію на НМТ, терміни основної та додаткової сесії має погодити МОН. Також окремим наказом щороку визначають календар організації та проведення національного мультипредметного тестування.

«Наразі ж раджу випускникам наполегливо та відповідально готуватися. Кожен із вас має високий потенціал і може досягти максимального результату!» – зазначив Олександр Лончак.

Нагадаємо, предмет історія України став обов’язковим для складання мультитесту цього року.

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