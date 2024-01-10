ЗНО або мультитест: що складатимуть випускники шкіл у 2024 році

ЗНО І ГІА скасовується

Через повномасштабну війну в Україні Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) випускників скасовується і в 2024 році. Цей формат передбачає, що на кожен предмет виділяється окремий день для складання іспиту, але за умов війни організувати таке неможливо. Тому на зміну ЗНО запровадили мультитест, який здається за один день.

Щодо Державної підсумкової атестації (ДІА), яку проходили 4-класники та 9-класники, то її у 2024-му році теж не буде, і причина не лише у війні. До 9 класу ще не дійшла програма НУШ. Випускників середньої школи довелося б оцінювати за старою програмою, яка вже не є актуальною.

НМТ-2024: предметів побільшає

У 2024 році тестування планується розпочати у травні. Кількість предметів мультитесту збільшиться: історія України стане обов’язковим предметом вступу до вузів.

У 2024-му році НМТ включатиме 4 предмети: 3 обов’язкові та 1 на вибір. Обов’язковими предметами будуть українська мова (без літератури), математика та історія України. Четвертий предмет – на вибір учня: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, географія, фізика чи хімія.

Таким чином, Україна наблизиться до стандартів країн Європи, де у випускників перевіряють знання не менше п’яти предметів.

Мультітест у 2024 році стане тривалішим

Сумарно НМТ-2024 триватиме 240 хвилин: планується два блоки по 120 хвилин, між якими буде перерва. На кожну річ виділяється по 60 хвилин.

Національний мультипредметний тест 2024 року складатимуть за наступним таймінгом:

60 хв – українська мова;

60 хв – математика;

перерва (тривалість перерви оголосять пізніше);

60 хв – історія України;

60 хв – предмет на вибір.

Тест 2024 року став довшим, тому потрібно більше днів, щоб охопити всіх учасників.

Що ще зміниться у НМТ-2024

НМТ 2024 з української мови проводитиметься без питань з літератури – її можна буде здати окремо. А НМТ 2024 з історії України стане обов’язковим для всіх, але міститиме лише тести про період XVI-XXI століть.

Поки що невідомо, якою буде кількість та структура завдань і скільки балів потрібно буде набрати з кожного предмета для проходження тесту. Ці деталі оприлюднять протягом 2024 року. Однак у МОН заявляли, що мають намір підвищити порогові бали на НМТ з усіх предметів.

Як і в минулі роки, НМТ 2024 проводитиметься у дві сесії – основну та додаткову. Точні дати стануть відомі пізніше.

Повітряна тривога під час НМТ зупиняє перебіг іспиту. Випускникам запропонують пройти в притулок до закінчення тривоги, а потім продовжити тест після відбою. Якщо тривога триватиме понад 2,5 години, то іспит можуть перенести на додаткову сесію.

Неявка на мультитест через повітряну тривогу вважається поважною причиною – такому абітурентові треба буде зареєструватися на додаткову сесію.

Пробний мультитетст у 2024-му році проводитися не буде.

Як і у 2023 році, тестування проходитиме у тимчасових екзаменаційних центрах у навчальних закладах. Цього разу планується встановлювати у цих центрах металодетектори.