Стоит готовиться уже сегодня: в Украине меняют правила сдачи мультитеста

Об этом рассказал руководитель Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

В этом учебном году ученики 4,9, 11-х классов в очередной раз освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации.

Как и в прошлом году, в 2025 году школьники будут сдавать НМТ по 4 предметам:

три обязательные — украинский язык, математика, история Украины;

один на выбор — иностранный язык, биология, география, физика, химия, украинская литература.

При регистрации участники будут указывать предмет по выбору, который они хотят сдавать.

Изменения претерпит тест по истории Украины: теперь он содержит вопросы по всей программе, поэтому участникам стоит подготовиться не только к вопросам из второй половины XVI — начала XXI века, но и из других разделов. То есть нужно знать материал, начиная с первых разделов программы.

Регистрацию на НМТ, сроки основной и дополнительной сессии должно согласовать МОН. Также отдельным приказом ежегодно определяют календарь организации и проведения национального мультипредметного тестирования.

«Пока же советую выпускникам настойчиво и ответственно готовиться. Каждый из вас имеет высокий потенциал и может достичь максимального результата!» — отметил Александр Лончак.

Напомним, предмет история Украины стал обязательным для сдачи мультитеста в этом году.

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