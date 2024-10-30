Новости Одессы и Одесской области

Стоит готовиться уже сегодня: в Украине меняют правила сдачи мультитеста

Стоит готовиться уже сегодня: в Украине меняют правила сдачи мультитеста

Верховная Рада приняла важные решения в сфере образования. В 2025 году выпускники школ снова освобождаются от государственной итоговой аттестации, а к тесту по истории Украины добавлены новые задания.

Об этом рассказал руководитель Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

В этом учебном году ученики 4,9, 11-х классов в очередной раз освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации.

Как и в прошлом году, в 2025 году школьники будут сдавать НМТ по 4 предметам:

  • три обязательные  — украинский язык, математика, история Украины;
  • один на выбор  — иностранный язык, биология, география, физика, химия, украинская литература.

При регистрации участники будут указывать предмет по выбору, который они хотят сдавать.

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Изменения претерпит тест по истории Украины: теперь он содержит вопросы по всей программе, поэтому участникам стоит подготовиться не только к вопросам из второй половины XVI — начала XXI века, но и из других разделов.  То есть нужно знать материал, начиная с первых разделов программы.

Регистрацию на НМТ, сроки основной и дополнительной сессии должно согласовать МОН. Также отдельным приказом ежегодно определяют календарь организации и проведения национального мультипредметного тестирования.

«Пока же советую выпускникам настойчиво и ответственно готовиться. Каждый из вас имеет высокий потенциал и может достичь максимального результата!» — отметил Александр Лончак.

Напомним, предмет история Украины стал обязательным для сдачи мультитеста в этом году.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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