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Одеські виші потрапили в десятку «найрозумніших» університетів країни – рейтинг Forbes

Одеські виші потрапили в десятку «найрозумніших» університетів країни – рейтинг Forbes

П’ять одеських вишів потрапили до ТОП-10 «найрозумніших» вищих навчальних закладів України рейтингу національного видання Forbes.

Forbes Ukraine представив оновлений список десяти «найрозумніших» вищих навчальних закладів України. Видання підрахувало середні бали вступників за найпопулярнішими спеціальностями.

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Одеська юридична академія впевнено закріпилася в трьох із них.

За спеціальністю «Психологія», що стала найпопулярнішою цього року, Університет увійшов до ТОП-3 України, за спеціальністю «Право» – до ТОП-5, і до ТОП-7 найкращих ВНЗ з економічних наук.

Одеський Національний університет ім. Мечникова закріпився на 4 місці. Мечникова закріпився на 4-й позиції серед найкращих ВНЗ з економічних наук і потрапив у ТОП-6 за спеціальністю «Право».

Серед найпривабливіших університетів з економічних спеціальностей до рейтингу потрапили Одеська морська академія з шостою позицією та Одеський національний економічний університет – у 10-му рядку.

Одеська політехніка потрапила в десятку найкращих за спеціальністю «Психологія».

Раніше Університет імені І.І. Мечникова став першим серед одеських вишів за популярністю в Інтернеті за результатами рейтингу World Universities Web Ranking 2024.

 

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