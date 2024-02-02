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Чекаємо на контейнеровози: порти Великої Одеси можуть відновити повноцінну роботу

Чекаємо на контейнеровози: порти Великої Одеси можуть відновити повноцінну роботу

Наразі порт в Одесі та порти у містах-супутниках Південному та Чорноморську працюють лише на зерновий коридор: відвантажують агропродукцію. Але у найближчих планах відновити їхню повноцінну роботу.

Україна планує збільшити експорт зерна, а також поновити поромні та контейнерні перевезення через свої морські порти.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Там пояснили, що морські порти, які перебувають в Одеській області, мають потенціал наростити експорт зернових у 2024 році. Ще в планах збільшити кількість видів вантажів, що обробляються, за рахунок контейнерних та поромних перевезень, зупинених з перших днів війни.

Якщо це станеться, в Україну надходитиме набагато більша кількість та асортимент різноманітних товарів. При цьому можуть знизитись ціни, адже морські перевезення – найдешевший вид транспорту. Наприклад, після того, як банани стали привозити не судами, а автотранспортом їх вартість зросла мінімум на 50% навіть у доларовому еквіваленті. Адже доставка по землі коштує набагато дорожче.

Голова АМПУ Юрій Литвин каже, що Адміністрація морських портів спільно з Міністерством інфраструктури та Збройними силами України працюють над розширенням номенклатури вантажів, включаючи контейнери та поромні перевезення, що дозволяють збільшити обсяги та різноманітність вантажопотоку.

Це сприятиме розвитку торгових, економічних та соціальних зв’язків з Європою та рештою світу.

Щодо портів Миколаївського регіону, вони поки що залишаються заблокованими через безпеку. Юрій Литвин розповів, що профільне Міністерство приділяє багато уваги їхній долі та постійно консультується з військовими, але розблокування портів Миколаєва та області наразі неможливе.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз виділить Україні 50 мільйонів євро на ремонт портової інфраструктури, яка постраждала від атак росіян.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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