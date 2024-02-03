Новости Одессы и Одесской области

Грузооборот портов Большой Одессы выходит на довоенные показатели

Грузооборот портов Большой Одессы выходит на довоенные показатели

За полгода работы украинского морского коридора грузооборот одесских портов почти достиг довоенных показателей. При этом экспорт продолжает расти.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По данным Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, за 6 месяцев из портов Одессы, Южного и Черноморска вышло 661 судно. По украинскому морскому коридору экспортировано 20 млн тонн груза в 32 страны мира. Из них 14,3 млн составляет продукция украинских аграриев. Таким образом, Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира, отмечают в Мининфраструктуры.

Также сообщается, что порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов. В январе было экспортировано 6,3 млн тонн, что почти равно довоенному уровню.

Порты ожидают подхода еще 104 судов, которые должны вывезти более 3 млн тонн грузов.

Как сообщалось ранее, сейчас порты Большой Одессы работают только на зерновой коридор: отгружают агропродукцию. Но в ближайших планах возобновить их полноценную работу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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