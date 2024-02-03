Грузооборот портов Большой Одессы выходит на довоенные показатели

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По данным Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, за 6 месяцев из портов Одессы, Южного и Черноморска вышло 661 судно. По украинскому морскому коридору экспортировано 20 млн тонн груза в 32 страны мира. Из них 14,3 млн составляет продукция украинских аграриев. Таким образом, Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира, отмечают в Мининфраструктуры.

Также сообщается, что порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов. В январе было экспортировано 6,3 млн тонн, что почти равно довоенному уровню.

Порты ожидают подхода еще 104 судов, которые должны вывезти более 3 млн тонн грузов.

Как сообщалось ранее, сейчас порты Большой Одессы работают только на зерновой коридор: отгружают агропродукцию. Но в ближайших планах возобновить их полноценную работу.