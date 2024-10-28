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В Одесі через мобілізацію провалюють програму заміни ліфтів

В Одесі через мобілізацію провалюють програму заміни ліфтів

Цього року в Одесі передбачено модернізацію 91 ліфта у 80-ти багатоповерхових будинках, але під кінець року вдалося відремонтувати тільки 55 підйомників. Головна причина – брак фахівців через війну.

Про це розповів керівник Департаменту міського господарства Одеської міськради Леонід Гребенюк.

У рамках міської програми до кінця року в Одесі заплановано заміну 91 ліфта на загальну суму 149 млн гривень.

Наразі вже проведено роботи з модернізації 55 ліфтів, термін експлуатації яких перевищив 25 років. Завдяки блоку безперебійного живлення ліфти мають можливість доїжджати до найближчої зупинки та евакуювати пасажирів у разі відключення світла.

Леонід Гребенюк зауважив, що в місті бракує кваліфікованих працівників, які виконують роботи із заміни та монтажу ліфтів. Це насамперед пов’язано з тим, що працівники цих підрядних організацій обороняють нашу державу в зоні бойових дій.

Заміна одного підйомника триває до двох місяців і обходиться міському бюджету від 1,5 до 2,3 млн грн залежно від поверховості будинку і вантажопідйомності ліфта.

 

Нагадаємо, у зв’язку з мобілізацією Одеса потерпає від нестачі водіїв громадського транспорту. Тільки в КП «Одесміськелектротранс» воювати пішло понад 100 працівників. Чоловіки призовного віку вочевидь не поспішають працевлаштовуватися офіційно, тому водіями маршруток запрошують працювати жінок і чоловіків, старших 60-ти.

 

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