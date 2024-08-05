Доплати, нові літаки та ліки: що змінилося для нас у серпні

Обіцяні F-16 таки долетіли

Серпень — останній місяць літа, на який США було заплановано поставку літаків F-16 для України. Обіцяли шість винищувачів цього літа і загалом до двадцяти — до кінця року. Перші літаки вже в нашому небі, а чи встигнуть партнери виконати обіцянку у повному обсязі — поки що питання без відповіді.

У середині липня держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО заявив, що довгоочікувані винищувачі F-16 в ту мить вже були в дорозі до України. За тиждень у інтерв’ю BBC Володимир Зеленський зазначив, що Україна досі не побачила літаків F-16, які союзники обіцяли цього літа.

— Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли, — сказав він.

Експерти переконують, що сучасні винищувачі F-16 здатні змінити ситуацію на полі бою і посилити захист України від повітряних атак рф.

Хто та які доплати отримає?

Деяким пенсіонерам грошова допомога до Дня Незалежності буде виплачена у серпні разом із пенсією без додаткового звернення, повідомляє Пенсійний фонд України.

До осіб, які мають право на таку грошову допомогу, належать:

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, — їм буде виплачено від 2700 до 3100 гривень залежно від групи інвалідності;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового утримання їхніх батьків, — 1000 гривень;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 гривень;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;

учасники війни і колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

У відомстві уточнюють, що ветеранам війни, які проходять службу або працюють і не є пенсіонерами, кошти спрямують на рахунки військових частин, установ та організацій. Тим, хто має право на виплату, але не є пенсіонером, не проходить службу і не працює, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду заяву довільної форми. Виплату проведуть за місцем проживання на рахунок в уповноваженому банку.

Нові ліки на основі канабісу

Канабіс, смола канабісу, екстракти й настоянки канабісу уряд виключив з переліку особливо небезпечних речовин. Але обсяг їх буде обмежений і контрольований. З 16 серпня дозволяється культивування рослин роду коноплі з промисловою метою, окрім виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин. Ліки на основі канабісу пацієнт зможе отримати відповідно до медичних показань, виключно за призначенням лікаря і за електронним рецептом.

Ощадбанк змінює тарифи

З 1 серпня почнуть діяти нові процентні ставки за послугою «Мобільні заощадження» від Ощадбанку. Так, процентна ставка у гривні для тарифних пакетів, крім «Зарплатний», знизиться з 4% до 3% річних.

У серпні також будуть дещо змінені дві послуги в мобільному додатку «Ощад-24». Йдеться про тарифи за переказ коштів за здійснення бюджетних платежів із запровадженням індивідуальних даних та оплату штрафів.

Які податки і для кого планують підвищити?

18 липня Кабмін схвалив зміни до держбюджету та Податкового кодексу. Планується збільшити на 500 мільярдів гривень видатки на фінансування Сил оборони. Гроші очікують зібрати, зокрема, за рахунок підвищення податків.

Урядовці пропонують:

збільшити ставку військового збору з 1,5% до 5% для фізичних осіб;

запровадити військовий збір у розмірі 1% від доходу для юридичних осіб;

запровадити військовий збір для ФОПів першої, другої та четвертої груп у розмірі 5% від двох мінімальних зарплат, тобто 800 гривень на місяць;

запровадити військовий збір для ФОПів третьої групи у розмірі 1% від доходу.

Також планують встановити військовий збір з деяких операцій:

5% від вартості банківських металів;

30% від вартості ювелірних виробів;

15% від вартості легкових автомобілів (крім забезпечення авто осіб з інвалідністю);

5% від доходу з продажу нерухомості фізичними особами, які протягом року продали один об’єкт нерухомості;

5% від тарифу за користування мобільним зв’язком.

Погоджений урядом законопроект має ухвалити Верховна Рада наприкінці серпня.

Курс долара повільно зростатиме

З 15 липня офіційний курс гривні до долара вперше перевищив історичну позначку «41». Сьогодні він становить, за даними Нацбанку, 41,21 гривні.

Як прогнозують аналітики, вже восени можуть бути сформовані нові коридори допустимих коливань: 41-42 гривні за долар.

Що зміниться для одеситів

Одесі готують новий статут: без імперського минулого та з іншим гімном. Проект нової редакції головного нормативно-правового документа Одеси доопрацювали з огляду на зауваження та побажання громадськості, і тепер мають винести на обговорення.

Розробники вже привели всі положення документа у відповідність до чинного українського законодавства: видалили згадки імперського періоду, додали ще одне міське свято — День міста-побратима чи міста-партнера — 3 вересня, положення про особливий статус історичного центру як об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Пропонуються нові правила щодо назв вулиць, провулків, проспектів, бульварів та площ. Крім того, у ролі гімну міста замість «Пісні про Одесу» з оперети «Біла акація» пропонується композиція «Край Чорного моря» на слова Семена Кірсанова та музику Модеста Табачникова українською мовою. Це змінений варіант пісні «У Чорного моря», яку виконував Леонід Утьосов.

Обговорювати документ планується у форматі інтернет-конференції 10 вересня о 12.00. Для участі слід подати заявку.

До 9 вересня робоча група продовжить збирати пропозиції, які потрібно надсилати або на електронну пошту [email protected], або у друкованому вигляді на адресу: кабінет 206, пл. Думська, 1, Одеса, 65000.

Світлана ШЕВЧУК