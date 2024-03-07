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В Україні перестав працювати найпопулярніший новинний ресурс “Укрнет” (ОНОВЛЕНО)

В Україні перестав працювати найпопулярніший новинний ресурс “Укрнет” (ОНОВЛЕНО)

Уранці, 7 березня, в Україні перестав працювати найпопулярніший новинний сервіс Ukr.net. Користувачі не можуть зайти на сайт, також не працює пошта. Точні причини збою поки що невідомі.

Проблеми з новинним інтернет-сервісом почалися з самого ранку 7 березня. Наразі всі сервіси Ukr.net недоступні, у користувачів немає доступу і до пошти Ukr.net.

Під час спроби зайти на ресурс відображається напис “Не вдалося отримати доступ до сайту”.

Представники Ukr.net поки ніяк не коментували збій.

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Ukr.net – один із найпопулярніших новинних інтернет-сервісів України. Він стабільно входить до десяти найбільш відвідуваних сайтів українського сегмента мережі. Станом на січень 2022 року посідав восьме місце у списку найвідвідуваніших сайтів українського інтернет-сегмента.

На стрічку сайту щодня потрапляють близько 30 тисяч новин із понад 1500 джерел. Вони розміщуються у відповідних рубриках: економіка, політика, війна тощо. Тобто сайт не робить контент сам, а збирає вже наявний і робить доступ до нього швидким і зручним. По суті, це типова робота агрегатора.

Нагадаємо, 5 березня в роботі соцмереж Facebook та Instagram, які належать компанії Meta, стався масштабний збій.

ОНОВЛЕНО об 11:38

Представники інтернет-ресурсу Ukr.net зробили офіційну заяву.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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1 Коментар
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Юлія
Юлія
46 хвилин тому

Цікаво. У мене працює і пошта і сайт

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