В Україні перестав працювати найпопулярніший новинний ресурс “Укрнет” (ОНОВЛЕНО)

Проблеми з новинним інтернет-сервісом почалися з самого ранку 7 березня. Наразі всі сервіси Ukr.net недоступні, у користувачів немає доступу і до пошти Ukr.net.

Під час спроби зайти на ресурс відображається напис “Не вдалося отримати доступ до сайту”.

Представники Ukr.net поки ніяк не коментували збій.

Ukr.net – один із найпопулярніших новинних інтернет-сервісів України. Він стабільно входить до десяти найбільш відвідуваних сайтів українського сегмента мережі. Станом на січень 2022 року посідав восьме місце у списку найвідвідуваніших сайтів українського інтернет-сегмента.

На стрічку сайту щодня потрапляють близько 30 тисяч новин із понад 1500 джерел. Вони розміщуються у відповідних рубриках: економіка, політика, війна тощо. Тобто сайт не робить контент сам, а збирає вже наявний і робить доступ до нього швидким і зручним. По суті, це типова робота агрегатора.

Нагадаємо, 5 березня в роботі соцмереж Facebook та Instagram, які належать компанії Meta, стався масштабний збій.

ОНОВЛЕНО об 11:38

Представники інтернет-ресурсу Ukr.net зробили офіційну заяву.