Новини Одеси та Одеської області

Чому мільйони українців залишилися без доступу до новин: офіційна заява “Укрнет”

Чому мільйони українців залишилися без доступу до новин: офіційна заява “Укрнет”

З невідомих причин домен Ukr.net був заблокований реєстратором доменних імен, через що популярний сервіс став недоступний користувачам. У компанії намагаються вирішити цю проблему.

Про це “Одеському життю” повідомили представники компанії Ukr.net.

Повідомляється, що вночі, 7 березня, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. У результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин Ukr.net та електронна пошта @Ukr.net.

“Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємося, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора”, – йдеться в повідомленні.

Представники інтернет-сервісу вже звернулися з проханням про допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

“Нам шкода, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET і користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитися. У цьому нам допомагають багато небайдужих людей. Ми впевнені – ці складнощі тимчасові, і незабаром пошта @UKR.NET і новинна стрічка на порталі UKR.NET знову працюватимуть”, – додали в компанії.

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