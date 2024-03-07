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В Украине перестал работать самый популярный новостной ресурс «Укрнет» (ОБНОВЛЕНО)

В Украине перестал работать самый популярный новостной ресурс «Укрнет» (ОБНОВЛЕНО)

Утром, 7 марта, в Украине перестал работать самый популярный новостной сервис Ukr.net. Пользователи не могут зайти на сайт, также не работает почта. Точные причины сбоя пока неизвестны.

Проблемы с новостным интернет-сервисом начались с самого утра 7 марта. На данный момент все сервисы Ukr.net недоступны, у пользователей нет доступа и к почте Ukr.net.

При попытке зайти на ресурс отображается надпись «Не удалось получить доступ к сайту».

Представители Ukr.net пока никак не комментировали сбой.

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Ukr.net — один из самых популярных новостных интернет-сервисов Украины. Он стабильно входит до десяти наиболее посещаемых сайтов украинского сегмента сети. По состоянию на январь 2022 года занимал восьмое место в списке самых посещаемых сайтов украинского интернет-сегмента.

На ленту сайта ежедневно попадают около 30 тысяч новостей из более чем 1500 источников. Они размещаются в соответствующих рубриках: экономика, политика, война и т.д. То есть сайт не делает контент сам, а собирает уже имеющийся и делает доступ к нему быстрым и удобным. По сути, это типичная работа агрегатора.

Напомним, 5 марта в работе соцсетей Facebookи Instagram, которые принадлежат компании Meta, произошел масштабный сбой.

ОБНОВЛЕНО в 11:38

Представители интернет-ресурса Ukr.net сделали официальное заявление.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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