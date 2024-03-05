У роботі Facebook та інших соцмереж відбувся масштабний збій (ОНОВЛЕНО)

Крім того, стало відомо про проблеми з Messenger, а також Instagram та WhatsApp.

Попередньо глобальний збій стався в системі META.

Стало відомо, що від збою постраждали не лише користувачі з України та Одеси зокрема, а й інших країн. Як зазначає сервіс Downdetector, вже надійшло понад 3 тисячі повідомлень про помилки в роботі мережі.

Також Downdetector фіксує скарги на збій у роботі YouTube.

“Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією.

ОНОВЛЕНО 18:47:

Користувачі повідомляють, що Facebook відновив роботу, а ось із функціонуванням Instagram залишаються проблеми.