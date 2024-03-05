У роботі Facebook та інших соцмереж відбувся масштабний збій (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні вдень, 5 березня 2024 року, у соціальній мережі Facebook стався масштабний збій. Користувачі скаржаться, що їх вибило з акаунтів. При цьому деякі користувачі взагалі не можуть увійти, а в інших не оновлюються сторінки.
Крім того, стало відомо про проблеми з Messenger, а також Instagram та WhatsApp.
Попередньо глобальний збій стався в системі META.
Стало відомо, що від збою постраждали не лише користувачі з України та Одеси зокрема, а й інших країн. Як зазначає сервіс Downdetector, вже надійшло понад 3 тисячі повідомлень про помилки в роботі мережі.
Також Downdetector фіксує скарги на збій у роботі YouTube.
“Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією.
ОНОВЛЕНО 18:47:
Користувачі повідомляють, що Facebook відновив роботу, а ось із функціонуванням Instagram залишаються проблеми.