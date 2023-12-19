Коли закінчиться війна, масова мобілізація, Залужний: про що розповів президент Зеленський

Як справи на фронті

Президент підсумував ситуацію на фронті, наголосивши, що росія не змогла досягти жодних своїх цілей в Україні за цей рік. Спочатку Росія планувала захопити нашу країну, потім “СВО” ставило за мету дістатися адміністративних кордонів українського Донбасу. Але не змогла і цього.

Зеленський також повідомив, що контрнаступ України на півдні влітку 2023 року ускладнювався тим, що українській армії не вистачало боєприпасів та озброєнь. Особливо не вистачало засобів захисту від повітряних атак.

Президент відмовився розкривати військові плани України на найближчих 12 місяців. За його словами, проблеми на півдні були викликані, серед іншого, і тим, що всі знали, які наші завдання.

Володимир Зеленський також відповів на запитання, чи можна закінчити війну з Р\росією наступного 2024 року: “Якщо ми не втратимо стабільність, ми закінчимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна жити із сумнівами, але можна і країну “про…”, вибачте. Але я цього не готовий. І я знаю, що таких як я багато – мільйони. Ми не готові здати нашу країну. Не готові. З першого дня до останнього так і буде”.

Відповідаючи на запитання щодо планів повернення до кордонів 1991 року, президент сказав, що в цьому питанні стратегія не підлягає зміні, може змінитися тільки тактика. Він наголосив, що за Конституцією – це наші землі.

Масова мобілізація: чи заберуть до армії жінок та молодих хлопців

Військові звернулися до Зеленського із пропозицією мобілізувати ще 450-500 тисяч людей. Президент заявив, що якщо потрібні додаткові мобілізаційні ресурси, треба шукати “демобілізаційні механізми”. Глава держави також наголосив, що “мобілізація у такому вигляді обійдеться Україні в додаткові 500 мільярдів гривень”.

Зеленський пообіцяв, що не підписуватиме закону про мобілізацію жінок, якщо Рада його прийме. Однак він готовий розглянути питання мобілізації чоловіків до 27 років, якщо в законі буде наведено правильні докази.

Переговори та мир з росією

Що стосується можливості переговорів з росією, Зеленський сказав, що зараз це не актуально. Він не бачить такого бажання з боку росії. Там, як і раніше, заявляють, що їхня мета – денацифікація та демілітаризація України, що в перекладі з езопової мови путіну означає захоплення нашої території та знищення української державності.

Постачання та виробництво зброї

Взимку в Україну прийдуть декілька нових систем ППО Patriot. Президент не став розкривати, скільки саме комплексів буде надано.

Говорячи про створення власного озброєння, глава держави повідомив, що наступного року в Україні буде вироблено мільйон дронів. Буде розвиватися також виробництво інших озброєнь та боєприпасів.

Коли звільнять українських полонених

Зеленський розповів про труднощі з обміном полоненими та зазначив, що “процес ускладнений”. Він додав, що не може сказати, що саме ускладнило процес обміну полоненими, тому що це буде не дуже етично.

“Процес утруднений. Можливо, влада справді мало спілкується. Я передам цю інформацію Лубинцю, Буданову. Щоб вони більше комунікували та було зрозуміліше близьким, рідним. Я розумію їхній біль. Цей трек працює. Він справді сповільнився з причин, які вони… Причини з боку російської федерації. Але є відповідні конкретні причини”, – сказав він.

Глава держави додав, що цей трек відкриється. Що стосується цивільних, у тому числі дітей, він сказав, що “мала кількість, але все ж таки поступово повертаються”. У цьому питанні Україні допомагає Катар.

Також президент сказав, що окрема робота ведеться, зокрема, зі Швейцарією, Норвегією та деякими арабськими країнами, над тим, щоб повернути українців.

Фінансова та військова допомога від США

Президент упевнений, що США нададуть Україні допомогу, яку було обіцяно. Питання – у термінах. Він висловив упевненість, що “США нас не підведуть”.

Однак якщо президентом Сполучених Штатів Америки стане Дональд Трамп, то політика США щодо України може змінитись. Якщо політика щодо України буде іншою, більш “холодною, більш внутрішньою”, тобто пріоритет робитиметься на внутрішні проблеми і це дуже позначиться на ході війни в Україні.

Розповів Зеленський і про план “Б”. За його словами, європейські країни готові передати мільярди євро як допомогу Україні, якщо з якихось причин припиниться допомога від США.

Розгульне життя депутатів скорочення уряду

Президент заявив, що не збирається міняти свою команду. Щодо депутатів є питання, але розпускати Верховну Раду на тлі скандаллов з нардепами під час війни він не має права. Для вирішення проблеми слід змінювати законодавство та проводити вибори.

Крім того, Зеленський заявив, що працює над подальшим скороченням уряду. Він зазначив, що без людей дуже важко керувати країною.

“Я хочу цей уряд зменшити, у мене немає грошей – 500 мільярдів у мене попросили на мобілізацію”, – наголосив Зеленський.

“Конфлікт” з головнокомандувачем Сил оборони Валерієм Залужним

Під час великої прес-конференції Зеленський поставив крапку у питанні про “конфлікт” із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Він наголосив, що має з головкомом робочі відносини.

“Робочі у мене стосунки із Залужним, він має відповідати за результат на полі бою як головком разом із Генштабом. Є багато запитань. Є також командувач Таврії (командувач Таврійського напрямку Тарнавський). Це складне питання, настання. Щось було, чогось не вистачає. Це дуже складна історія”, – заявив президент.

Він зазначив, що планує працювати із Залужним й надалі.

Президент також прокоментував “випади” нардепа Мар’яни Безуглої на адресу головкому. Зеленський сказав, що Україні потрібен результат, а не суперечки у соціальних мережах.

Повернення українських біженців та множинне громадянство

Президент Зеленський сказав, що багато біженців, які виїхали за кордон, повернуться в Україну, коли наша держава матиме сильнішу систему протиповітряного захисту та зменшиться підтримка біженців з боку європейських країн.

Він також висловився про необхідність запровадження множинного громадянства. Вже є відповідний закон.

“У найближчому майбутньому ми будемо в Євросоюзі. Тому я не бачу нічого поганого у таких пропозиціях сьогодні. Про множинне громадянство я говорив ще до початку повноцінної війни. І це було у нашій програмі. Я справді думаю, що це нормально. І я вважаю, що українців справді є 60 мільйонів у світі, і не всім потрібно жити в Україні. Вони мають історію, мають свої сім’ї, хтось народився, наприклад, у Канаді, США. Але дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони є українцями, допомагати, відкривати бізнес і тут платити податки тощо. – все це точно на користь Україні”, – сказав очільник держави.