Новини Одеси та Одеської області

Проїхати через кордон з Одещини до Румунії можна буде без черг

Проїхати через кордон з Одещини до Румунії можна буде без черг

На Одещині у пунктах пропуску через кордон із Румунією та Молдовою почала працювати послуга для міжнародних автобусних перевізників єЧерга. Тепер водії зможуть обирати час перетину кордону, а пасажири – вчасно перетинати кордон без черг.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні маршрути.

З 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна у 10 пунктах пропуску з Молдовою. З 10 травня послуга реєстрації на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією. А саме:

  • «Дякове – Халмеу»,
  • «Красноїльськ – Вік де Сус»,
  • «Дяківці – Раковець»,
  • “Орлівка – Ісакча”.

«Наразі автобуси своєчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску з 29. Це означає, що пасажири більше не проводитимуть години в очікуванні перед пунктом пропуску. Це одне із завдань реформи міжнародних автобусних перевезень, що проводиться Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, щоб у результаті пасажир зміг отримувати справді якісні послуги», – розповіли у міністерстві.

Читайте також: З’явився розклад маршрутки до аеропорту Кишинева з Одеси: прикордонний контроль буде без черги

На першому етапі запровадження послуги ключова мета реєстрації всіх автобусів у системі є Черга – верифікація виконання міжнародних маршрутів та аналіз навантаження на кордон для того, щоб згодом дати кожному автобусу можливість перетину кордону відповідно до розкладу руху та без черг, зазначили у відомстві.

Загалом, за час роботи послуги є Черга для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів.

Читайте також: Як отримати дозвіл прикордонників, щоб проїхати на південь на Одещині: подробиці

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk