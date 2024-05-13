Проїхати через кордон з Одещини до Румунії можна буде без черг

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні маршрути.

З 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна у 10 пунктах пропуску з Молдовою. З 10 травня послуга реєстрації на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією. А саме:

«Дякове – Халмеу»,

«Красноїльськ – Вік де Сус»,

«Дяківці – Раковець»,

“Орлівка – Ісакча”.

«Наразі автобуси своєчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску з 29. Це означає, що пасажири більше не проводитимуть години в очікуванні перед пунктом пропуску. Це одне із завдань реформи міжнародних автобусних перевезень, що проводиться Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, щоб у результаті пасажир зміг отримувати справді якісні послуги», – розповіли у міністерстві.

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На першому етапі запровадження послуги ключова мета реєстрації всіх автобусів у системі є Черга – верифікація виконання міжнародних маршрутів та аналіз навантаження на кордон для того, щоб згодом дати кожному автобусу можливість перетину кордону відповідно до розкладу руху та без черг, зазначили у відомстві.

Загалом, за час роботи послуги є Черга для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів.