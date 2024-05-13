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Проехать через границу Одесcкой области с Румынией можно будет без очереди

Проехать через границу Одесcкой области с Румынией можно будет без очереди

В Одесской области в пунктах пропуска через границу с Румынией и Молдовой начала работать услуга для международных автобусных перевозчиков єЧерга. Теперь водители смогут выбирать время пересечения границы, а пассажиры — вовремя пересекать границу без очередей.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры.

Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных маршрутах.

С 25 апреля возможность выбирать время пересечения границы доступна в 10 пунктах пропуска с Молдовой. В с 10 мая услуга регистрации на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения стала доступна на четырех пунктах пропуска с Румынией. А именно:

  • «Дьяково – Халмеу»,
  • «Красноильск – Возраст де Сус»,
  • «Дьяковцы – Раковец»,
  • «Орловка – Исакча».

«В настоящее время автобусы будут своевременно пересекать границу на 15 пунктах пропуска из 29. Это значит, что пассажиры больше не будут проводить часы в ожидании перед пунктом пропуска. Это одна из задач реформы международных автобусных перевозок, проводимая Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры, чтобы в результате пассажир смог получать действительно качественные услуги», – рассказали в министерстве.

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На первом этапе введения услуги ключевая цель регистрации всех автобусов в системе єЧерга – верификация выполнения международных маршрутов и анализ нагрузки на границу для того, чтобы впоследствии дать каждому автобусу возможность пересечения границы в соответствии с расписанием движения и без очередей, отметили в ведомстве.

В общем, за время работы услуги єЧерга для автобусов границу по онлайн-записи пересекло более 73 тысяч автобусов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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