Проехать через границу Одесcкой области с Румынией можно будет без очереди

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры.

Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных маршрутах.

С 25 апреля возможность выбирать время пересечения границы доступна в 10 пунктах пропуска с Молдовой. В с 10 мая услуга регистрации на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения стала доступна на четырех пунктах пропуска с Румынией. А именно:

«Дьяково – Халмеу»,

«Красноильск – Возраст де Сус»,

«Дьяковцы – Раковец»,

«Орловка – Исакча».

«В настоящее время автобусы будут своевременно пересекать границу на 15 пунктах пропуска из 29. Это значит, что пассажиры больше не будут проводить часы в ожидании перед пунктом пропуска. Это одна из задач реформы международных автобусных перевозок, проводимая Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры, чтобы в результате пассажир смог получать действительно качественные услуги», – рассказали в министерстве.

На первом этапе введения услуги ключевая цель регистрации всех автобусов в системе єЧерга – верификация выполнения международных маршрутов и анализ нагрузки на границу для того, чтобы впоследствии дать каждому автобусу возможность пересечения границы в соответствии с расписанием движения и без очередей, отметили в ведомстве.

В общем, за время работы услуги єЧерга для автобусов границу по онлайн-записи пересекло более 73 тысяч автобусов.