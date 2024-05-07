Як отримати дозвіл прикордонників, щоб проїхати на південь Одещини: подробиці

Хто видає дозвіл на перебування у прикордонній смузі?

З 1 травня прикордонники почали перевіряти наявність дозволів на перебування у прикордонній смузі. Йдеться про транзитну ділянку траси М-15, що пролягає через Молдову на відрізку Маяки – Паланка.

Розповідаємо, кому необхідно отримати дозвіл та як це зробити.

Ще 7 грудня 2023 року Кабмін вніс зміни до Постанови від 27 липня 1998 р. № 1147 «Про прикордонний режим», якими визначив, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають отримати спеціальний дозвіл на пропуск, перебування, проживання і проведення робіт у прикордонній смузі.

Видавати цей дозвіл мають органи Держприкордонслужби, які виконують завдання на конкретній ділянці кордону. Форма дозволів визначена у наказі МВС, який набув чинності 7 березня. З того часу прикордонники почали видавати дозволи, однак їхню наявність почали перевіряти з 1 травня.

Кому не треба отримувати дозвіл?

Відповідно до постанови Кабміну, дозвіл не потрібен:

особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон;

водіям вантажних автомобілів та їх супроводжуючим, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;

особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільними дорогами загального користування державного значення або залізничним транспортом.

Також дозвіл не потрібен військовим, правоохоронцям, міністрам, народним депутатам та ще певним категоріям посадовців.

Як отримати дозвіл?

Мешканці Одеської області мають звертатися у Білгород-Дністровський прикордонний загін, який вже почав видавати дозволи на перебування у прикордонній смузі.

Дозвіл надається на безоплатній основі впродовж 10 робочих днів з дня надходження звернення.

Подати документи для оформлення дозволу можна особисто або поштою — як звичайною, надсилаючи лист на адресу: 67707, м. Білгород-Дністровський, вул. Військова слава, 14, так і електронною – на адресу: [email protected]

У зверненні потрібно вказати:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

дату народження;

громадянство особи, яка перебуватиме у межах прикордонної смуги;

реквізити документа, що посвідчує її особу;

місце проживання (місце перебування);

засоби зв’язку;

вид дозволу (на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск);

строк дії дозволу (для дозволів на в’їзд і провадження робіт);

мету отримання дозволу;

правові підстави для отримання дозволу.

До звернення про надання дозволу додаються:

для громадян України — копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також повноваження на подання звернення — у разі подання звернення законним представником або уповноваженою особою;

для іноземців та осіб без громадянства — копії документів, що посвідчують особу іноземця або особу без громадянства та підтверджують законність перебування на території України, а також повноваження на подання звернення — у разі подання звернення законним представником або уповноваженою особою;

для юридичних осіб — копії документів, що містять інформацію про найменування юридичної особи, місцезнаходження (місце реєстрації), вид та місце (із зазначенням географічних координат) провадження робіт, стосовно яких здійснюється запит, перелік фізичних осіб із зазначенням їх паспортних даних та транспортних засобів із зазначенням державних номерних знаків, що залучатимуться до провадження таких робіт;

для фізичних осіб – підприємців — копії документів, що посвідчують особу;

копії документів, що підтверджують мету і строки перебування у прикордонній смузі;

копії документів, що підтверджують законність провадження робіт.

Дозвіл діє лише на території відповідальності прикордонного загону, який його видав.

Для людей, які проживають у прикордонній смузі, дозвіл буде постійним. Якщо людина не проживає за вказаною адресою понад 3 місяці, дозвіл скасовують. Туристичний дозвіл діє рік.

За перебування в прикордонній смузі без відповідного дозволу передбачена адміністративна відповідальність, а саме: накладання штрафу на громадян від 50 до 100 (850 — 1700 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб від 100 до 150 (1700 — 2550 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прикордонна смуга — це ділянка поза межами населених пунктів, довжиною 5 кілометрів від кордону: ліс, поля, сади тощо.