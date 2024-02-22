З’явився розклад маршрутки в аеропорт Кишинева з Одеси: прикордонний контроль буде без черги

Уже відома дата, коли запрацює прямий трансфер між Одесою та аеропортом Кишинева. Це буде особливий рейс — його пасажири зможуть проходити прикордонний і митний контроль без черги, всього за пів години.
Як повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації, прямі рейси в аеропорт, розташований у столиці сусідньої держави, почнуться з 1 березня.
Розклад маршрутки Одеса — аеропорт Кишинева
Розклад відправлень такий:
- 08:00 Одеса (автостанція Старосінна) — аеропорт Кишинів;
- 19:00 аеропорт Кишинів — Одеса (автостанція Старосінна).
Орієнтовний час у дорозі (разом із проходженням усіх митних процедур) — 4 години. Вартість проїзду — 800 грн.
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Перша тестова поїздка вже відбулася. Вона відбулася сьогодні, 22 лютого. А регулярне сполучення хочуть почати вже з 1 березня. Реєстрація на рейси вже відкрита. Купити квитки можна за посиланням: https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/aerotransfer/ або в спеціальній касі на автостанції за адресою Старосінна площа 1а-2.
УВАГА! Купувати квиток треба заздалегідь. Групи формуються за 2-3 дні до відправлення авіарейсів із Кишинева.
Під час купівлі треба надати:
- копії квитка на літак із відправленням із Кишинева;
- вказати особисті дані та відомості про військовий облік;
- повідомити про необхідність забезпечення перевезення осіб з інвалідністю;
- документи, що дають право на знижку;
Передбачено знижки в 50%:
- для військових і членів їхніх сімей (дружина/чоловік, діти);
- осіб з інвалідністю;
- ветеранів війни;
- учасників бойових дій.
Як заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, кошти від перевезень будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.