З’явився розклад маршрутки в аеропорт Кишинева з Одеси: прикордонний контроль буде без черги

Як повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації, прямі рейси в аеропорт, розташований у столиці сусідньої держави, почнуться з 1 березня.

Розклад маршрутки Одеса — аеропорт Кишинева

Розклад відправлень такий:

08:00 Одеса (автостанція Старосінна) — аеропорт Кишинів;

19:00 аеропорт Кишинів — Одеса (автостанція Старосінна).

Орієнтовний час у дорозі (разом із проходженням усіх митних процедур) — 4 години. Вартість проїзду — 800 грн.

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Перша тестова поїздка вже відбулася. Вона відбулася сьогодні, 22 лютого. А регулярне сполучення хочуть почати вже з 1 березня. Реєстрація на рейси вже відкрита. Купити квитки можна за посиланням: https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/aerotransfer/ або в спеціальній касі на автостанції за адресою Старосінна площа 1а-2.

УВАГА! Купувати квиток треба заздалегідь. Групи формуються за 2-3 дні до відправлення авіарейсів із Кишинева.

Під час купівлі треба надати:

копії квитка на літак із відправленням із Кишинева;

вказати особисті дані та відомості про військовий облік;

повідомити про необхідність забезпечення перевезення осіб з інвалідністю;

документи, що дають право на знижку;

Передбачено знижки в 50%:

для військових і членів їхніх сімей (дружина/чоловік, діти);

осіб з інвалідністю;

ветеранів війни;

учасників бойових дій.

Як заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, кошти від перевезень будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.