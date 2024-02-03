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«Мільйони на дрони» та «гроші на фронт»: у одеської мерії відбулася чергова акція протесту (фоторепортаж)

«Мільйони на дрони» та «гроші на фронт»: у одеської мерії відбулася чергова акція протесту (фоторепортаж)

Сьогодні субота – а значить час традиційної акції на Думській площі в Одесі. Її учасники впевнені: тендери на ремонти, озеленення та інші, безумовно необхідні у мирний час, речі недоречні в дні війни.

Порівняно з торішніми подібними акціями, сьогоднішній захід зібрав не так багато людей. Але, як водиться, залишилися лише найстійкіші.

Люди з плакатами антикорупційного змісту голосно скандували: «Мільйони на дрони!» і «Ні безглуздим тендерам!»

«Протестувальники у мерії все одно впевнені, що їх голос буде почутий і влада почне розподіляти фінансування на користь ЗСУ»,

– коментує те, що відбувається біля мерії Телеграм-канал «Одеське життя».

На заході (теж за традицією, що вже склалася) побувала і наша кореспондент:

Акція протесту в Одесі 3 лютого 2024-2

Акція протесту в Одесі 3 лютого 2024-3

Акція протесту в Одесі 3 лютого 2024-4

Акція протесту в Одесі 3 лютого 2024-5

Нагадаємо, щосуботи одесити продовжують нагадувати місцевій владі куди потрібно спрямовувати бюджетні кошти.

Раніше повідомлялося, що на Одещині скасували недоречні багатотисячні тендери на ремонт тротуарів та зупинок, а також на закупівлю продуктів харчування в одній із громад за завищеними цінами.

Фото Вікторії Кучурки

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Редакція ПРОФІЛЬ

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