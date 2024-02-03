«Мільйони на дрони» та «гроші на фронт»: у одеської мерії відбулася чергова акція протесту (фоторепортаж)

Сьогодні субота – а значить час традиційної акції на Думській площі в Одесі. Її учасники впевнені: тендери на ремонти, озеленення та інші, безумовно необхідні у мирний час, речі недоречні в дні війни.
Порівняно з торішніми подібними акціями, сьогоднішній захід зібрав не так багато людей. Але, як водиться, залишилися лише найстійкіші.
Люди з плакатами антикорупційного змісту голосно скандували: «Мільйони на дрони!» і «Ні безглуздим тендерам!»
«Протестувальники у мерії все одно впевнені, що їх голос буде почутий і влада почне розподіляти фінансування на користь ЗСУ»,
– коментує те, що відбувається біля мерії Телеграм-канал «Одеське життя».
На заході (теж за традицією, що вже склалася) побувала і наша кореспондент:
Нагадаємо, щосуботи одесити продовжують нагадувати місцевій владі куди потрібно спрямовувати бюджетні кошти.
Раніше повідомлялося, що на Одещині скасували недоречні багатотисячні тендери на ремонт тротуарів та зупинок, а також на закупівлю продуктів харчування в одній із громад за завищеними цінами.
Фото Вікторії Кучурки