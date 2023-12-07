В одному з районів Одеси з’явилася цілодобова дитяча травматологія

Урочисте відкриття відділення невідкладної, екстреної та травматологічної допомоги у дитячій лікарні №3 відбулося учора, у День Святого Миколая.

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Як повідомили у мерії, нове відділення оснащене сучасним обладнанням:

апаратурою ШВЛ,

ендоскопічною стійкою,

відеоларингоскопом,

хірургічним рентгенапаратом (С-дуга),

монітором пацієнта з функцією електроенцефалографії,

стаціонарним,

мобільним УЗД-обладнанням.

У відділенні обладнано сучасну лабораторію з широким переліком клінічних та біохімічних досліджень. Такі можливості дозволяють скоротити до мінімуму час обстеження пацієнтів та надати кваліфіковану допомогу.

Палати оснащені функціональними ліжками з автоматичним керуванням.

Медичну допомогу дітям надають мультидисциплінарні команди спеціалістів з різних спеціальностей. За потреби проводяться консиліуми з провідними лікарями України за допомогою телемедичних технологій.