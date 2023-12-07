В одному з районів Одеси з’явилася цілодобова дитяча травматологія

Найновіше дитяче відділення травматології відкрилося у поліклініці №3, яка знаходиться у Пересипському районі. Важливо, що хірургічна та травматологічна служба у цьому густонаселеному районі організована у режимі 24/7.
Урочисте відкриття відділення невідкладної, екстреної та травматологічної допомоги у дитячій лікарні №3 відбулося учора, у День Святого Миколая.
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Як повідомили у мерії, нове відділення оснащене сучасним обладнанням:
- апаратурою ШВЛ,
- ендоскопічною стійкою,
- відеоларингоскопом,
- хірургічним рентгенапаратом (С-дуга),
- монітором пацієнта з функцією електроенцефалографії,
- стаціонарним,
- мобільним УЗД-обладнанням.
У відділенні обладнано сучасну лабораторію з широким переліком клінічних та біохімічних досліджень. Такі можливості дозволяють скоротити до мінімуму час обстеження пацієнтів та надати кваліфіковану допомогу.
Палати оснащені функціональними ліжками з автоматичним керуванням.
Медичну допомогу дітям надають мультидисциплінарні команди спеціалістів з різних спеціальностей. За потреби проводяться консиліуми з провідними лікарями України за допомогою телемедичних технологій.