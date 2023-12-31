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Як виглядає нове модульне укриття в одному з найстаріших дитсадків Одеси

Як виглядає нове модульне укриття в одному з найстаріших дитсадків Одеси

В Одному з найстаріших дитячих садочків пересипського району Одеси встановили модульне укриття, оскільки не було змоги облаштувати стаціонарне.

Про це повідомили у пресслужбі одеської міської ради.

У повідомленні йдеться, що встановлене модульне укриття розраховане на 100 осіб.

укриття

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, за два роки в Одесі була проведена колосальна робота аби убезпечити навчальні заклади та повернути дітей за парти і в садочки.

Адже на момент початку повномасштабного вторгнення росії, приймати дітей на навчання могли лише 3 міські школи та жоден зі 136 дитсадків.

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За словами мера, зараз майже 60 відсотків садочків та 80 відсотків шкіл мають змогу працювати в очному режимі.

На кінець року в Одесі 96 шкіл та 77 дитячих садків мають облаштовані укриття або договір на використання сховищ, які знаходяться поряд з навчальними закладами.

Хочу подякувати всім, хто допомагає нам збільшувати ці «дорогоцінні» відсотки. Департамент освіти, депутати міської ради, будівельники, педагоги, вихователі, батьки… Це наша спільна перемога, –

додав міський голова.

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