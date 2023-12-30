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Передноворічний настрій: безжурні одесити прикрасили бомбосховище (фоторепортаж)

Передноворічний настрій: безжурні одесити прикрасили бомбосховище (фоторепортаж)

Незважаючи на непрості випробування, що випали на долю одеситів у ці передноворічні дні, багато хто все ж таки не падає духом і намагається зберегти новорічний настрій. Так, до наступного свята вже підготувалися в одному з одеських бомбосховищ.

На місці побував кореспондент «Одеського життя» та зробив цікавий фоторепортаж.

Як можна помітити, креативні городяни повісили у притулку гірлянди, мішуру та навіть встановили світломузику.

Необычное одесское убежище
одесситы украсили убежище к Новому году
Цветомузыка в одесском бомбоубежище
Новогоднее убежище в Одессе
Бомбоубежище в Одессе накануне Нового года

Ялинка в укритті також є. Причому вона не лише світиться, а й обертається навколо своєї осі.

Новый год в одесском убежище
Убежище в Одессе

Чудо інженерної думки, як і всі інші прикраси, з’явилося в бомбосховищі з ініціативи його коменданта Валерія – дуже творчої та «рукастої» людини.

Вход в одесское убежище
Одесское бомбоубежище
Новый год в одесском убежище

Нагадаємо, вранці 29 грудня росіяни росіяни атакували ракетами дома мирних одеситів. Загинули 4 людей, у зв’язку з чим суботу, 30 грудня, оголошено в Одесі та області Днем жалоби.

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