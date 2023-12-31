Как выглядит новое модульное укрытие в одном из самых старых детсадов Одессы

Об этом сообщили в пресс-службе одесского городского совета.

В сообщении говорится, что установленное модульное укрытие рассчитано на 100 человек.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, через два года в Одессе была проведена колоссальная работа, чтобы обезопасить учебные заведения и вернуть детей за парты и в садики.

Ведь на момент начала полномасштабного вторжения России принимать детей на обучение могли только 3 городские школы и ни один из 136 детсадов.

По словам мэра, сейчас почти 60 процентов садов и 80 процентов школ могут работать в очном режиме.

К концу 2023 года в Одессе 96 школ и 77 детских садов имеют обустроенные укрытия или договор на использование убежищ, которые находятся рядом с учебными заведениями.

Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам увеличивать эти «драгоценные» проценты. Департамент образования, депутаты городского совета, строители, педагоги, воспитатели, родители… Это наша общая победа, —

добавил городской голова.