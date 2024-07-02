В одному з міст Одеської області вода з бюветів стала платною: причини

В одному з міст Одеської області вода з бюветів стала платною: причини

Міська влада Арциза ухвалила рішення про повернення плати за воду на станціях локального очищення води. Тепер місцевим жителям доведеться заплатити по 1 грн за кожен літр води з бювету.

Рішення ухвалили на виконкомі Арцизької міськради. Про це повідомили в міському комунальному підприємстві “Водоканал”.

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Зазначається, що міська влада до останнього намагалася залишити безоплатною воду в бюветах міста і робила для цього все можливе. Однак, “Водоканал” був змушений повернути плату за воду на станціях локального очищення води з низки причин:

По-перше, жителі Арциза заборгували за водопостачання величезну суму – до 2 мільйонів грн.

“Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів і пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Зокрема, згідно з підрахунками КП “Водоканал” міста Арциз борг серед населення збільшився до 2 мільйонів гривень. З якоїсь незрозумілої причини багато хто з городян вирішив, що платити за послуги водопостачання та водовідведення не обов’язково”, – пояснили комунальники.

По-друге, значно подорожчала електроенергія.

По-третє, до ціни додали й реагенти для очищення води.

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“У державний бюджет таких коштів не заклали. А в бюджеті громади з нового року частину доходів від податків забрали до державного бюджету”, – кажуть у “Водоканалі”.

Саме тому виконавчий комітет Арцизької міської ради ухвалив рішення про повернення довоєнної вартості води в розмірі однієї гривні за літр.

“У наш час ціна мінімальна, але це дасть змогу підприємству триматися в цей скрутний час”, – зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року в кількох містах Одеської області підвищується тариф на централізоване водопостачання. Більше за воду і послуги водовідведення платитимуть жителі Ізмаїла і Балти. А мерія Рені під тиском громадськості підвищення тарифу відклала.

 

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