Підвищення тарифів із 1 червня: в Ізмаїлі подорожчає вода, у Рені – рішення відклали

Про рішення вдвічі підняти тариф на водопостачання в Балті “Одеське життя”повідомляло вчора, 30 травня.

В Ізмаїлі вода подорожчає більш ніж на 50%

Про те, що в Ізмаїлі з 1 червня подорожчають тарифи на воду і каналізацію, стало відомо з рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, ухваленого 20 травня.

Про збільшення тарифів до виконкому звернулося Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства.

Так. з 1 червня ізмаїльці платитимуть за послуги в такому розмірі:

централізоване водопостачання – 27,50 грн за 1 м3 замість чинних 18,10 грн ;

централізоване водовідведення – 33,40 грн за 1 м3 замість 20,7 грн;

централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем, тобто для мешканців багатоповерхівок) – 28,10 грн за 1 м3 замість 18,6 грн;

централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 33,80 грн за 1 м3 замість 21 грн (+12,80 грн).

Минулого разу тарифи на воду і водовідведення в Ізмаїлі змінювали 1 лютого 2022 року.

У Рені передумали підвищувати тарифи

Керівництво Ренійської територіальної громади мало намір затвердити нові розцінки на воду та послуги каналізації з 1 березня 2024 року.

Згідно з розрахунками “Водоканалу”, розцінки мали б становити: 35,6 гривень за кубічний метр централізованого водопостачання та 36,6 гривень за кубічний метр централізованого водовідведення.

Однак ще в лютому цього року виконком Ренійської міської ради вирішив призупинити заплановане підвищення тарифів на воду та водовідведення.

Напередодні засідання виконкому ініціативна група направила до міськради колективне звернення із проханням зберегти тарифи на воду та водовідведення на рівні 2023 року.

Яка ситуація з водопостачанням по країні

Тариф на водопостачання в Україні не переглядали вже 3 роки. Як повідомляють в Асоціації “Укрводоканалекологія”, збитки через це сягають мільярдів доларів, адже водоканали не здатні забезпечувати свої функції за нинішніми цінами.

За оцінками Світового банку, за два роки повномасштабного вторгнення галузь водопостачання та водовідведення зазнала збитків на 11 мільярдів доларів. Зношеність основних фондів становить 33 – 45%. А прогнози експертів на 2024 рік зазначають, що майже 8 мільйонів людей в Україні не матимуть доступу до централізованого питного водопостачання.

Президент Асоціації Дмитро Новицький зазначає, що наразі для всіх водоканалів є одна проблема – фінансування. Тому планові роботи, заміна обладнання, насосів, засувок чи перекладка мереж фактично неможливі.