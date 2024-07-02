В одном из городов Одесской области вода из бюветов стала платной: причины

Решение было принято на исполкоме Арцизского горсовета. Об этом сообщили в городском коммунальном предприятии «Водоканал».

Отмечается, что городская власть до последнего пыталась оставить бесплатной воду в бюветах города и делала для этого все возможное. Однако «Водоканал» был вынужден вернуть плату за воду на станциях локальной очистки воды по ряду причин:

Во-первых, жители Арциза задолжали за водоснабжение огромную сумму — до 2 миллионов грн.

«Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. В частности, согласно подсчетам КП «Водоканал» города Арциз долг среди населения увеличился до 2 миллионов гривен. По какой-то непонятной причине многие из горожан решили, что платить за услуги водоснабжения и водоотведения не обязательно», — пояснили коммунальщики.

Во-вторых, значительно подорожала электроэнергия.

В-третьих, в цене добавили и реагенты для очистки воды.

«В государственный бюджет таких средств не заложили. А в бюджете громады с нового года часть доходов от налогов забрали в государственный бюджет», — говорят в «Водоканале».

Именно поэтому исполнительный комитет Арцизского городского совета принял решение о возврате довоенной стоимости воды в размере одной гривны за литр.

«В наше время цена минимальная, но это позволит предприятию держаться в это трудное время», — отметили на предприятии.

Напомним, с 1 июня 2024 года в нескольких городах Одесской области повышается тариф на централизованное водоснабжение. Больше за воду и услуги водоотведения будут платить жители Измаила и Балты. А мэрия Рени под давлением общественности повышение тарифа отложила.