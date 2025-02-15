Слід зазначити, що цієї зими таке здавалося б звичайне сезонне явище виявилося вельми не частим – до цього сніг випадав лише від сили кілька разів і довго не тримався.

А ось сьогодні в Балті на півночі області, судячи з усього, справжнісінька зимова казка.

«У Балті сніг. Зима вкрила лютого сніговою ковдрою. Синиці і горобці прилетіли до вікна, де насипане пшоно», – пише звідти кореспондент «Одеського життя».

Сніжними пластівцями, що крутяться за вікном, можуть зараз помилуватися і одесити. І поки що залишається лише гадати – розтане, не розтане?..

Втім, якщо вірити прогнозам синоптиків, у суботу, 15 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області температура протягом дня знизиться з плюсової до позначки нижче за нуль. Тож не виключено, що зимова казка хоч ненадовго, та затримається.