Наразі сніговий покрив можна спостерігати здебільшого в області, а в більшій частині Одеси він уже встиг розтанути.

А в області місцями сніг ще тримається і продовжує йти:

За даними синоптиків, найбільша кількість опадів у нашому регіоні сьогодні припала на Білгород-Дністровський і Чорноморськ.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, станом на 9:30 годину ранку, 3 лютого, проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення Одеської області забезпечено.

Підрядні організації та дорожні служби патрулюють дороги, техніка чергує цілодобово.

Водіїв просять зважати на погодні умови та бути особливо уважними за кермом.

«Дотримуйтесь Правил дорожнього руху: не перевищуйте швидкість, користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху. Особливо уважними будьте, наближаючись до перехресть та пішохідних переходів. Пам’ятайте, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в рази, а екстрене гальмування може не дати бажаного ефекту», – попереджають у Службі.

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На фото Світлани Соболєвої – сніг в Одесі сьогодні