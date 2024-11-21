На півночі Одеської області йде сніг: на дорогах працює техніка (фото, відео)

Нагадаємо, перший сніг уже встиг потішити жителів Балти, Кодими та Подільська.

Як повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення забезпечено.

Через плюсову температуру сніг тане. Тому підрядні організації та працівники Служби відновлення патрулюють дороги та за потреби обробляють протиожеледними матеріалами. Працює п’ять одиниць снігоприбиральної техніки.



За прогнозами Гідрометеорологічного центру опади по території області закінчаться до 15:00. При цьому синоптики попереджають, що температура повітря по області матиме зворотний хід:

«Тобто вранці буде набагато тепліше ніж у середині дня! У вечірні ж години місцями очікується перехід до від’ємних значень температури. Враховуйте це, будь ласка, збираючись на вулицю».

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