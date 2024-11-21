Новини Одеси та Одеської області

На півночі Одеської області йде сніг: на дорогах працює техніка (фото, відео)

На півночі Одеської області йде сніг: на дорогах працює техніка (фото, відео)

Сьогодні, 21 листопада, на півночі Одеської області знову сніжить. На дорогах слизько, працює снігоприбиральна техніка. За прогнозами синоптиків, опади на території області після обіду закінчаться.

Нагадаємо, перший сніг уже встиг потішити жителів Балти, Кодими та Подільська.

Як повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення забезпечено.

Через плюсову температуру сніг тане. Тому підрядні організації та працівники Служби відновлення патрулюють дороги та за потреби обробляють протиожеледними матеріалами. Працює п’ять одиниць снігоприбиральної техніки.

За прогнозами Гідрометеорологічного центру опади по території області закінчаться до 15:00. При цьому синоптики попереджають, що температура повітря по області матиме зворотний хід:

«Тобто вранці буде набагато тепліше ніж у середині дня! У вечірні ж години місцями очікується перехід до від’ємних значень температури. Враховуйте це, будь ласка, збираючись на вулицю».

Читайте також: На Одещині різко погіршиться погода: водіям радять «перевзути» авто.

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk