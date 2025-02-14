Штормове попередження: вдень 15 лютого в Одесі очікуються пориви північно-західного вітру, 15-17 м/с. Вранці та вдень ожеледиця.
Прогноз погоди в Одесі на 15 лютого
Хмарно. Невеликі опади. Слабка ожеледь. Вранці та вдень ожеледиця.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.
Температура вночі та вдень від 1°C морозу до 1°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 лютого
Хмарно. Невеликі опади, вночі та вранці місцями помірні.
Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі та вдень від 3°C морозу до 2°C тепла.
На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км, ожеледиця.
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