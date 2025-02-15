Стоит отметить, что нынешней зимой такое казалось бы обычное сезонное явление оказалось весьма не частым – до этого снег выпадал всего от силы пару раз и долго не держался.

А вот сегодня в Балте на севере области, судя по всему, самая настоящая зимняя сказка.

«В Балте снег. Зима укрыла февраль снежным одеялом. Синицы и воробьи прилетели к окну, где насыпано пшено», – пишет оттуда корреспондент «Одесской жизни».

Кружащимися снежными хлопьями могут сейчас полюбоваться и одесситы. И пока что остается лишь гадать – растает, не растает?..

Впрочем, если верить прогнозам синоптиков, В субботу, 15 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области температура в течение дня снизится с плюсовой до отметки ниже нуля. Так что не исключено, что зимняя сказка хоть ненадолго, да задержится.